Merkez Bankası Faiz Artırımı ve Kredi Faizlerine Etkisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı toplantısını gerçekleştirerek politika faizini beklentilere paralel olarak 5 puan artırarak yüzde 35'e yükseltti. Bu kararın kredi ve mevduat faizlerini nasıl etkileyeceği konusunda uzmanlar açıklamalarda bulundu.

Kamu bankalarındaki mevduat faizlerinin yüzde 40 seviyesine geldiğine dikkat çeken uzmanlar, kredilerin de bir miktar düşeceğini tahmin ediyor. Bu faiz artışı sonucunda bankaların daha az kredi vermesi beklentisi bulunuyor. Ancak bu faiz düşüşlerinin 2024 yılının sonlarına doğru gerçekleşmesi öngörülüyor. Ayrıca, bu faiz artırımının küresel risklerin dünya çapında büyümeye neden olmayacağına dair bir işaret olarak da değerlendirildi.

Kredi kartı faizlerine de etki eden bu durum, vatandaşları ilgilendiriyor. Nakit çekim faizi 1 Eylül itibarıyla %3.87 idi ve son 50 baz puan artışla %4.2'lere yükselmişti. Uzmanlar şimdi bu oranın %4.6 ila %4.7'lere yükseleceğini tahmin ediyorlar.

Kredi kartı gecikme faizi ise Eylül ayında %3.11'den %3.60'a yükselmişti ve şu an %4'ü geçmesi bekleniyor. Yıllık olarak yaklaşık %50'ye yakınsayan bu maliyet, kredi kartı ödemelerini geciktiren vatandaşlar için ciddi bir mali yük getirebilir.

Uzmanlar, Merkez Bankası'nın bu faiz artırımı kararını, enflasyonla mücadelede sıkı bir para politikası izlemek ve enflasyon baskısını azaltmak amacıyla aldığını ifade ediyorlar. Piyasalar ise gelecek ayın faiz politikasına dair bekle-gör politikasının izlenebileceğini öngörüyorlar ve Merkez Bankası'nın, enflasyonla mücadelede sert bir yaklaşım benimseyebileceğini düşünüyorlar.