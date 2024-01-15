VALİ BARUŞ: ISPARTA, TURİZMDE GELECEK VAD EDEN BİR ŞEHİR

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) tarafından ev sahipliğinde düzenlenen Turizm ve Gastronomi Fuarı Çalıştayı, Isparta'nın turizm ve gastronomi potansiyelini değerlendirmek, fuarın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve gelecekteki organizasyonları planlamak amacıyla gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında bir dizi toplantı ve değerlendirme yapıldı.İlk aşama olarak düzenlenen Analiz ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Komite Üyeleri ve katılımcı firma temsilcileri, geçtiğimiz yıl düzenlenen Isparta II. Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın artılarını ve eksilerini değerlendirdi. Çalışma grupları, 23-26 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen fuarın kazanımlarını çıkartarak strateji planlarını oluşturdu.Çalıştayın ikinci aşamasında ise Isparta Valisi Aydın Baruş, Ak Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Av. Osman Zabun, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, üniversite rektörleri, iş ve meslek odaları temsilcileri, turizm sektörü temsilcileri ve diğer ilgili kurum temsilcileri katılım sağladı.Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmada Isparta'nın turizm açısından gelecek vadeden bir şehir olduğunu vurgulayarak, fuarın şehirdeki gastronomik zenginlikleri daha da ön plana çıkardığını ifade etti. Ayrıca, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve gelecek yıllarda daha kapsamlı bir organizasyonun hedeflendiğini belirtti.Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, fuarın Isparta'ya katkılarına vurgu yaparak, tarım, sağlık ve eğitim şehri olarak adlandırılan Isparta'nın bilinmeyen damak lezzetlerini tanıtmak ve bu alandaki kazanımları yüceltmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.Milletvekili Osman Zabun, fuarın uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesi ve bir kültür olarak devam etmesi gerektiğini söyledi. İsparta'nın turizm ve gastronomi potansiyelinden bahsederek, bu değerleri uluslararası alana taşımak için çaba harcanması gerektiğini ifade etti.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalıştayda yaptığı konuşmada, Isparta'nın gastronomik zenginlikleri ve fuara olan ihtiyacını vurgulayarak, fuarın ilerlemesi ve sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti.ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, çalıştayın sonunda yaptığı konuşmada, fuarın güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi, ortak noktalarda buluşulması ve ikinci fuarın planlanması için yeni fikirlerin oluşturulmasının amaçlandığını belirtti.Çalıştayın sonunda yapılan sunumlar ve değerlendirmelerin ardından, II. Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın planlanması için bilgiler paylaşıldı.