Isparta Belediyesi’nde 212 Memuru Kapsayan SDS İmzalandı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Isparta İl Başkanı İlkay Özdoğan ile bir araya gelerek 212 memuru kapsayan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzaladı. Başkan Başdeğirmen, önemli olanın istişare ile ortak noktada buluşmak olduğunu belirtti.Sözleşme imza töreninde konuşan Başkan Şükrü Başdeğirmen, en üst seviyeden imzalanan sözleşmenin mesai arkadaşlarına hayırlı olması temennisinde bulundu. Bem-Bir-Sen Isparta İl Başkanı İlkay Özdoğan ise sözleşmeden belediyede görev yapan tüm memurların yararlanacağını ifade ederek, önemli olanın istişare kültürü olduğunu vurguladı.İlkay Özdoğan, “İstişare kültürünü Isparta Belediyesinde sözleşme öncesinde çalıştırdığınız, istişareye açık olduğunuz ve sözleşmenin bu aşamaya gelmesinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Sözleşmenin adının Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi olduğunu belirten Özdoğan, dengenin idarenin verebileceğinin maksimumu ile sendikanın alabileceğinin maksimumu arasında bulunması gerektiğini ifade etti.Sözleşmenin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 31 Mart'a kadar devam edeceğini belirten Özdoğan, yeni bir sözleşme için istişare mekanizmasını tekrar çalıştıracaklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, memur mesai arkadaşlarının ek ücretlerden dolayı memnuniyetini ifade ederken, sözleşme sürecindeki uyumlu çalışmalardan dolayı Bem-Bir-Sen yönetimine teşekkür etti.Başkan Başdeğirmen, “İşverenle sendikalar arasındaki sözleşmeler önemli. Önemli olan en sonunda çalışan personelimizin imzadan sonra mutlu olması. Bizim için önemli olan budur. Belediyemizin belli bir geliri var. Bu gelirimizi makul ve mantıklı şekilde harcayabilmemiz gerekiyor. Bu ödemeleri yapabilmek hem çalışanımızın hem de belediyemizin daha sağlıklı şekilde idame edilebilmesi çok önemli” şeklinde konuştu.Başkan, karşılıklı popülist davranışlardan uzak durmanın önemine değinerek, “Eğer biz popülist davranırsak dengeyi bulmamız mümkün değil. Bizler hem siyasi hem devlet tarafı olarak sizler de hem memur hem de sendika tarafı olarak popülist davranışlardan uzak durduğumuz zaman doğru sonuca ulaşılır. Siz kendi tarafınızdaki üyelere şirin görünmek için ben de siyasi gücüm biraz fazla olsun diye biraz şirin görünmek için yaptığım her çalışmada devletimiz zarar görecektir. Bunun bir dengesi vardır. Ortamdaki herkesin yaşam şartlarını dengede götürebilmemiz için de buna dikkat etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Başkan Başdeğirmen ve Bem-Bir-Sen İl Başkanı İlkay Özdoğan arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı.