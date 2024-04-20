Vali Baruş, Isparta Merkez Muhtarlarıyla Buluştu

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında göreve gelen Isparta Merkez mahalle muhtarları, Vali Aydın Baruş'un ev sahipliğinde Isparta Valiliği'nde bir araya geldi.

Vali Baruş, buluşmada yeni görev dönemlerinin tüm muhtarlara hayırlı olması temennisinde bulunarak, muhtarlık müessesesinin devlet ile vatandaş arasındaki önemli fonksiyonlarına vurgu yaptı. Konuşmasında muhtarlık kurumunun demokratik sistemdeki rolüne dikkat çeken Vali Baruş, muhtarların yasal ve mevzuata dayalı olarak fonksiyonlarının arttırılması gerektiğini belirtti.

Vali Baruş'un ifadelerine göre, muhtarlar devlet kurumları için önemli birer yardımcı konumunda bulunmakta ve mahallelerin huzurunu sağlama, yasaların uygulanmasına yardımcı olma gibi önemli görevleri yerine getirmektedirler. Ayrıca muhtarlar, mahallelerindeki sorunların çözümü noktasında belediyelere öneriler sunmak suretiyle aktif rol oynamaktadırlar.

Muhtarlarla gerçekleştirdiği ziyaretlerde elde ettiği bilgilerin vatandaşların sorunlarını çözme sürecinde önemli bir yol gösterici olduğunu belirten Vali Baruş, önümüzdeki dönemde muhtarların vatandaşın refahı ve yönetimde katılımını arttırma noktasında daha aktif rol almasını umduğunu ifade etti.

Buluşma sırasında, Keçeci Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi de Vali Baruş'a geçmiş dönemdeki desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yeni dönemde de vatandaşların hizmetinde olacaklarını söyledi.

Vali Baruş, konuklarına tek tek söz vererek yeni seçilen muhtarlarla tanıştı ve yeniden seçilen muhtarlara hayırlı olsun dileklerini iletti.