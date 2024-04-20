"ÖSYM Hafta Sonu 4 Önemli Sınavla Adaylara Ter Döktürecek!"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu hafta sonu düzenlenecek dört önemli sınavla adaylara ter döktürecek. 20 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan sınav maratonu, 21 Nisan Pazar günü sona erecek. İşte detaylar:

20 Nisan Cumartesi günü, e-YDS 2024/3 sınavı Farsça, Yunanca ve Bulgarca dillerinde gerçekleştirilecek. Aynı gün, diş hekimliği uzmanlık adayları için 2024-DUS 1. Dönem ve yurt dışı diploma denkliği için 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavları da yapılacak.

21 Nisan Pazar günü ise, akademik kariyer hedefleyenler için 2024-ALES/1 sınavı düzenlenecek. Sınavların başlama saati sabah 10.15'te olup, öğleden sonra 12.45'te tamamlanacak. Sınav güvenliği için 893 personel görev yapacak ve sınav sonuçları 16 Mayıs'ta ilan edilecek.

Ayrıca, aynı gün elektronik ortamda yapılacak olan yabancı dil sınavına 1158 adayın katılacağı duyuruldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav öncesinde adaylara başarı dileklerini ileterek, kimlik kartlarını kaybeden ya da uygun olmayan kimlik bilgilerine sahip adaylar için tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav gününde açık olacağını belirtti.