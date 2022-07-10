Kurban Bayramı dolayısıyla bir dizi bayram ziyareti gerçekleştiren Vali Baruş, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olan kamu çalışanlarıyla bayramlaştı.Ziyaretine Halıkent Polis Merkezi Amirliği’nden başlayan Vali Baruş beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile polislerin bayramını tebrik ederek amirlikte incelemelerde bulundu. Ardından Sav Kasabası mevkiinde bulunan polis kontrol noktasına geçen Vali Baruş noktada görev yapan polislerle bayramlaşarak durdurulan araçlardaki vatandaşlara iyi bayramlar diledi, sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Vali Baruş araçlarda bulunan çocuklarla da bir süre sohbet ederek çocuklardan ebeveynlerini, trafik kurallarına uymadıkları takdirde uyarmalarını istedi.Buradan İl Jandarma Komutanlığı’na geçen Vali Baruş İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve jandarma personeliyle bayramlaşarak görevlerinde kolaylıklar diledi. Daha sonra Eğirdir yolu üzerinde bulunan jandarma kontrol noktasına geçen Vali Baruş buradaki personelle de bayramlaşarak durdurulan araçlardaki vatandaşlara iyi bayramlar dileyerek bir süre sohbet etti. Vali Baruş araçlarda bulunan çocuklara hediyeler verdi.Ziyaretlerine 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’yle devam eden Vali Baruş burada görevli personelle bayramlaşarak merkezde yürütülen çalışmalar hakkında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ethem Kılıçarslan’dan bilgiler aldı.Son olarak Isparta Şehir Hastanesi’ne geçen Vali Baruş, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya ve hastane acil servisinde görev yapan sağlık çalışanlarının bayramlarını tebrik ederek acil servis bölümlerine müracaat eden çocuk ve yetişkinlere geçmiş olsun dileklerini iletti.