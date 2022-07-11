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Isparta'da ​Aziz Şehitlerimizin Yakınları, Gazilerimiz ve Yaşlılarımız Ziyaret Edildi

Isparta'da ​Aziz Şehitlerimizin Yakınları, Gazilerimiz ve Yaşlılarımız Ziyaret Edildi
ISPARTA 0
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Aziz Şehitlerimizin Yakınları, Gazilerimiz ve Yaşlılarımız Ziyaret Edildi
İçinde bulunduğumuz Kurban Bayramı dolayısıyla Vali Aydın Baruş beraberinde İl Müftüsü Bayram Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük ile birlikte aziz şehitlerimizin ailelerini, kahraman gazilerimizi ve huzurevinde kalan yaşlılarımızı ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.
Ziyaretine Şehit Polis Memuru Sezgin Uludağ’ın babası Mehmet Uludağ ve kardeşlerinin evinden başlayan Vali Baruş ailenin bayramını kutlayarak şehidimiz için taziye dileklerini yineledi. Ziyarette şehidimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti sunularak dua edildi. Vali Baruş şehidimizin ailesiyle sohbet ederek herhangi bir talepleri olup olmadığını sordu.
Ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emren’nin babası İsmail Emre ve annesi Emine Emre’nin ikametlerini ziyaret eden Vali Baruş aile üyeleriyle bayramlaşarak şehidimiz için okunan dualara eşlik etti. Vali Baruş şehitlerimizin emaneti aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ileterek aileyle uzun süre sohbet etti. 
Vali Baruş ve beraberindekiler daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Gazimiz Ali Savcı’yı ikametinde ziyaret ederek ailesiyle bayramlaştı. Başkan Savcı Vali Baruş’a şehit ailelerine ve gazilere gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Ardından Gazi Polis Memuru Ali İhsan Tortop ve ailesini ikametlerinde ziyaret eden Vali Baruş aile üyeleriyle bayramlaşarak gazimizin herhangi bir talebi olup olmadığını sordu, aile üyeleriyle uzun süre sohbet etti.
Vali Baruş son olarak Isparta Huzurevi Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı bünyesinde ikamet eden yaşlılarımızı ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Yaşlılarımızla tek tek sohbet edip herhangi bir istekleri olup olmadığını soran Vali Baruş, ziyaretinde Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Aras’tan vakıf bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışmalarından dolayı vakıf yönetimini ve vakfa katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkürlerini iletti.
 
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