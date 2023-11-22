Vali Aydın Baruş, Balkırı Köyü'nde Kadın Girişimci ve Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Isparta Valisi Aydın Baruş, Eğirdir ilçesine bağlı Balkırı köyünde bulunan kadın girişimci Hilal Çevik'i ve şehit ailesi Demir'i ziyaret etti. Hilal Çevik'in evinde gerçekleşen ziyarette, Vali Baruş, Çevik'in meyve ve sebzeleri kurutarak sosyal medya üzerinden satışını yaptığı "hilalin.kurumeyveleri" adlı işini inceledi. Çevik'in üretim alanında detaylı incelemelerde bulunan Vali, girişimci kadının çalışmaları hakkında bilgi aldı.Ziyaretin devamında Vali Baruş, 2011 yılında Siirt ilinde şehit olan Komiser Osman Demir'in köyde ikamet eden annesi Gülsüm Demir'i ziyaret etti. Anne Demir ile bir süre sohbet eden Vali Baruş, taziye dileklerini ileterek şehit ailesine desteklerini sundu. Bu duygusal ziyaret, Vali Aydın Baruş'un hem kadın girişimcilere hem de şehit ailelerine verdiği önemi vurguluyor.