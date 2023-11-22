

12 İlçe ve 9 Belde Katılıyor: Turizm ve Gastronomi Fuarı Heyecanla Bekleniyor

Isparta'da, Türkiye'nin dört bir yanından birçok katılımcının iştirak edeceği Turizm ve Gastronomi Fuarı için geri sayım başladı. Fuar, Kosgeb, Belediye ve Valilik destekleriyle düzenleniyor ve bu yıl ilk kez ziyaretçilere kapılarını açacak. 23 Kasım'da başlayacak olan fuar, turizm alanında yapılmış en kapsamlı etkinlik olma özelliğini taşıyor.

Kirazlıdere Sosyal Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, fuarın turizm açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Tanıtımın yetersiz olduğu bir dönemde düzenlenen fuarın, Isparta'nın turizm potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtma amacını taşıdığını ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün ise açıklamasında, "Bu fuarla birlikte önemli bir kıvılcım atılmış olacak. Isparta'nın turizm ve gastronomi zenginlikleri, fuar sayesinde daha geniş kitlelere ulaşacak. Tanıtımın artırılmasıyla birlikte şehrimiz daha fazla ziyaretçi çekecek" dedi.

Turizm ve Gastronomi Fuarı, Isparta'nın turistik ve kültürel değerlerini sergileyerek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.