Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan Uyuşturucu Operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda önemli bir başarı elde etti. 21 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Isparta ilinde uyuşturucu hap taşıdığı bilgisi alınan (2) şahıs, Gönen-Isparta kara yolunda yakalandı.Operasyon kapsamında şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, patates çuvallarının altına gizlenmiş halde toplam (1.563) adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatılarak ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Şüpheli şahıslar, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan dolayı gözaltına alındı.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla faaliyetlerini sürdürüyor. Kamuoyuna duyurulan operasyon, bölgede uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığı vurguluyor.