Vali Aydın Baruş, 4-6 Yaş ve İhtiyaç Odaklı Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

Isparta Valisi Aydın Baruş, bugün 4-6 yaş aralığındaki çocukların eğitim aldığı Kur'an kurslarını ziyaret ederek, minik öğrencilerle keyifli bir buluşma gerçekleştirdi. Isparta Müftülüğü'ne bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden kurslardaki öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali Baruş, öğrencilerin derslerine katılarak bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Minik öğrencilerin yanı sıra ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarına devam eden vatandaşları da ziyaret eden Vali Baruş, kursiyerlere ve öğreticilere kolaylıklar diledi. İl Müftüsü Bayram Şahin de Vali Baruş'a ziyaretlerine eşlik etti. Vali Baruş'un Kur'an kursları ziyareti, çocukların ve ihtiyaç sahibi vatandaşların dini eğitimlerine verdiği önemi gösteriyor.