Özgür Aybaş'tan Sigara Zammı Açıklaması: 5 TL Zammın Ardından Yeni Bir Zam Beklentisi

Sigara zammı ile ilgili son dakika açıklamaları devam ediyor. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına yeni bir zam beklentisi olduğunu açıkladı. Aybaş, 5 TL'lik zamın ardından belirli bir markada daha zammın beklendiğini ifade etti.

Şu an için diğer markalardan resmi bir açıklama gelmedi, ancak JTI grubunda bu zamın 2 Kasım tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

Son zamlarla birlikte sigara fiyatlarında artış gözlemleniyor. Sigara fiyatları, en ucuzundan en pahalısına kadar 50 TL ile 57 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Ekim ayının başında bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti. Sigara fiyatlarındaki bu artışlar, tiryakileri ve sigara kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Yeni zamların ne zaman geleceği ve diğer markalara etkisi konusunda resmi açıklamalar bekleniyor.