"Uzmanlardan Uyarı: Sucuk Fiyatlarına Dikkat, Altındaysa Almayın!"



Yükselen enflasyon ve ekonomik krizin etkisiyle birçok ürün zam alırken, sucuk fiyatları da ciddi bir artış gösteriyor. Kasaplarda ve marketlerde satılan sucukların fiyatları arasında büyük farklar oluştuğu gözlemleniyor. Kasaplarda 400-450 TL arasında satılan sucuklar, marketlerde bin TL'yi aşmış durumda.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, kemiksiz dana etinin kasaplarda 350-400 TL arasında satıldığını ve kaliteli, güvenilir bir kasap sucuğunun maksimum 450 TL olması gerektiğini belirtti. Bu rakamın altındaki sucuklarda tavuk eti, boya, taşlık gibi hileli malzemeler bulunabileceği konusunda uyarıda bulundu. Serbest piyasa ekonomisi nedeniyle fiyatların üst sınırının olmadığını ifade eden Yağmur, ancak bu kadar yüksek fiyat farklarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kasap sucuğunun en güvenilir şekilde kasaplardan alınabileceğine dikkat çeken Yağmur, tüketicilere etini, yağ ve baharat oranını kendilerinin belirleyip kasaplarda hazırlatmalarını önerdi. Kasap sucuğunun sağlıklı olup olmadığını anlamanın en iyi yolunun tüketici olduğunu belirten Yağmur, düşük fiyatlı ürünlerde baharat ağırlığı ve içerik konusunda şüpheler bulunabileceğini ifade etti.

Kasap Seyfettin Yılmaz ise en doğal ve güvenilir sucuk fiyatının 400-450 TL'yi geçmemesi gerektiğini savundu. Fiyatların yüksek seyrettiği durumlarda, kasap sucuklarının içerisindeki etin marketlerde daha yüksek fiyatlara satıldığını belirten Yılmaz, tüketicileri ucuza satılan ürünlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.