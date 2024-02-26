"Kiracı ve Ev Sahipleri Dikkat! Alt Kiralama Yapmak Ciddi Sorunlara Yol Açabilir"



Konut kiralamalarında yaşanan sorunlara bir yenisinin eklendiği bildirildi. Bazı kiracıların, kiraladıkları evi başka birine kiraya vermesi konusu, hukuk alanında dikkat çekiyor. Ünlü avukat Erkan Yalçın, bu durumu değerlendirdi ve kiracının, kira sözleşmesine aykırı olarak gayrimenkulu başkasına kiraya vermesinin, ev sahibi için tahliye davası açma hakkını doğurduğunu belirtti. Özellikle, kira sözleşmesinde alt kiralama yasağı bulunuyorsa ve kiracı buna rağmen gayrimenkulu başkasına kiraya verirse, bu durumun hukuka aykırı bir eylem olarak kabul edileceğini vurguladı.

Türk Borçlar Kanunu'na uygun olarak kurulmuş bir kira sözleşmesinin taraflarının kiraya veren ve kiracı olduğunu hatırlatan Yalçın, bu durumun genelde sabit kalması gerektiğini ancak istisnaların olduğunu ifade etti. Kiracının, kira sözleşmesini devretme hakkı olduğunu ancak bunun için taraflar arasında anlaşma olması gerektiğini belirten Yalçın, aksi durumda kiracının başkasına kiralama yapmasının hukuki sorunlara neden olabileceğini aktardı.

Kiraya veren ve kiracı arasındaki anlaşmanın, yazılı ya da sözlü olarak yapılmasının mümkün olduğunu belirten Yalçın, kiracının bu tür durumları önceden ev sahibi ile görüşerek netleştirmesinin önemli olduğunu vurguladı. Kiracının, kiralananı tamamen ya da kısmen başkasına kiralamasının ancak taraflar arasında bir anlaşma olması durumunda mümkün olduğunu ifade etti.

Yalçın, kira sözleşmesinin, yazılı olmasının geçerliliği üzerinde etkisi olmadığını da belirtti.