"Dikkat! UzmanlarAltın Konusunda Uyarıyor

"Dikkat! Uzmanlar Uyarıyor: Piyasadaki Düşük Ayarlı Çeyrek Altınlara Karşı Tedbir Alın"



Kuyumcular, vatandaşları düşük ayarlı ve ikinci basım çeyrek altınlar konusunda uyararak, bu altınların piyasada arttığına dikkat çekti. Kuyumcu Bayram Erdoğan, bu altınların dışarıdan normal altınlar gibi göründüğünü ancak ayarlarının düşük olduğunu vurgulayarak, son birkaç ay içinde sahte olarak nitelendirilebilecek çeyrek altınların piyasada dolaşmaya başladığını belirtti.

Erdoğan, konuyla ilgili şu uyarılarda bulundu: "Bu altınlar normal çeyrek altınlarla aynı boyutta ve ağırlıkta olabilir ancak ayarları daha düşüktür. Bu nedenle, bu altınların gerçek değeri, piyasadaki gerçek altınların değerinin ortalama olarak 250 TL ile 500 TL arasında daha düşüktür. Darphanenin dışında bu altınların basılması ve piyasaya sürülmesi yasaktır."

Vatandaşlara güvenilir mücevher mağazalarını, sarrafları veya kuyumcuları tercih etmeleri konusunda tavsiyede bulunan Erdoğan, bu yerlerin genellikle sektörde deneyimli ve güvenilir işletmeler olduğunu belirtti. Ayrıca, altın alındığında firmanın kendi kutusu veya etiketi gibi belgelerin yanında bulundurulmasının faydalı olabileceğini ekledi.

Sahte altınları gerçek altından ayırt etmenin zor olduğunu ifade eden Erdoğan, ancak bazı görüntü hatalarının bunları ortaya çıkarabileceğini belirtti. "Özellikle ikinci basım altınların ayarının düşük olması nedeniyle, Atatürk figürü ve diğer yazılar net bir şekilde basılmayabilir. Bu da bir kanıt olabilir. Ayrıca, ürünün sertliği de bir gösterge olabilir ancak bu herkes tarafından fark edilmeyebilir. Ancak görüntü hatalarından ayırt edilebilir" şeklinde uyardı.