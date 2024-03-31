Ünlü Deterjan Markasına Dev Ceza: 'Neredeyse Herkesin Evinde Bulunuyor'

Rekabet Kurulu, ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma sonucu 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verilmesine karar verdi. Kurul'un internet sitesinde yer alan bildiriye göre, ABC Deterjan'ın müşterilerinin tekrar satış fiyatını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal edip etmediğini belirlemek için yürütülen soruşturma tamamlandı.

ABC Deterjan'a 4,6 Milyon Lira Ceza

Tarafların sunduğu anlaşma metni Kurul tarafından kabul edildi ve bu nedenle soruşturma sonlandırıldı. Bu çerçevede ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ, müşterilerinin tekrar satış fiyatını belirlediğini ve böylece Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal ettiğini kabul etti.

Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle cezada %25 indirim uygulanarak ABC Deterjan'a 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verildi.

Bu karar, tüketicilerin günlük yaşamlarında sıkça kullandığı ve neredeyse her evde bulunan bir ürünü üreten önemli bir markanın rekabet ihlali nedeniyle aldığı cezayla dikkat çekiyor.