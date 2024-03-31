Meğer 22 Yıldır Kimsenin Ruhu Bile Duymamış

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, milyonlarca çalışana kötü haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bingöl, çalışanların vergi diliminde ve yemek bedelinde 22 yıldır sessiz sedasız para kesildiğini açıkladı. %5’lik kesirlerin dikkate alınmamasıyla ilgili hatırlatmada bulunan Bingöl, vergi tarife diliminde 178.571 TL, yemek bedelinde ise 80 TL kesinti yapıldığını ifade etti."22 Yıldır O Para Kesiliyor"Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün paylaşımında, "Bugüne kadar akaryakıt ürünlerine uygulanan ÖTV'yi belirlerken virgülden sonraki dört haneyi (Benzin 9,4540 TL / Motorin 8,8629 TL) bile dikkate alan sistem; işçinin, emekçinin hakkı olduğunda %5’lik kesirlerin dikkate alınmaması nedeniyle son yirmi iki yılda milyonlarca çalışanın vergi tarife diliminde 178.571 lira, yemek bedelinde ise 80 lira kesinti yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.Bu açıklama, uzun yıllardır devam eden bir uygulamanın yüzeye çıkmasıyla çalışanlar arasında endişe ve tepkilere neden oldu. Vergi sistemindeki bu kesintilerin fark edilmemesi, geniş bir toplumsal tartışmayı beraberinde getirebilir.