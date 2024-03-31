Tüm Tapu Sahiplerine Duyuru: "Son 2 Gün Kaldı"

Milyonlarca tapu sahibi için geri sayım başladı. En az bir tapusu olan herkesin ilgilendiği bu gelişmeyle ilgili önemli açıklamalar yapıldı.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, gayrimenkul alım satım işlemlerinin ticari kazanç hükümleri kapsamında değilse, değer artışı kazancı hükümlerine göre vergilendirildiğini ifade etti. Özelmacıklı, bir gayrimenkulün satın alındıktan sonraki beş yıl içindeki değer artışının vergi olarak beyan edilmesi gerektiğini ve 1 Nisan tarihine dikkat çekerek tapu sahiplerini uyardı.

2023 yılında Türkiye genelinde gerçekleşen 2 milyon 949 bin 437 adet satış işlem bilgilerini paylaşan Özelmacıklı, gayrimenkul alım satım işlemlerinin ticari kazançlara dahil olmadığını belirterek, değer artışının vergilendirildiğini vurguladı.

Özelmacıklı, değer artış kazancının 2023 takvim yılı için 55 bin TL'sinin gelirinden vergi istisnası olduğunu belirtti. Elde edilen değer artışı kazancının bu istisna sınırını aşması durumunda, 1 Nisan 2024 tarihine kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca, hesaplanan gelir vergisinin birinci taksitin 1 Nisan 2024, ikinci taksitin ise 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini hatırlatan Özelmacıklı, vergilendirilecek kazancın hesaplanması sürecine ilişkin detayları da paylaştı.

Özelmacıklı, ivazsız olarak iktisap edilmiş taşınmazların elden çıkartılmasından doğan kazancın vergilendirilmediğini belirtirken, intikal yoluyla geçen taşınmazların elden çıkartılması ve tapuya tescilden önce sahibi tarafından kullanılan taşınmazların fiili kullanım durumlarının 5 yılı geçmesi durumunda vergilendirilmediğini açıkladı.

Tapu sahiplerinin, vergilendirme süreci ve gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olmalarının önemli olduğunu vurgulayan Özelmacıklı, son 2 gün içerisinde bu beyannameyi vermek için gereken hazırlıkları yapmaları gerektiğini belirtti.

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