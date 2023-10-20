Ünallar Kuyumculuk, Isparta 32 Spor'a Maddi Destek Sunuyor

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor'a büyük bir maddi destek daha geldi. Ünallar Kuyumculuk Sahibi Yaşar Ünal, pembe-yeşil renklere sahip takımı finansal olarak destekleme kararı aldı. Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer ve Basın Sözcüsü Serkan Başpınar, bu olumlu katkıyı takdir etmek amacıyla Ünallar Kuyumculuk Sahibi Yaşar Ünal'a isimlerinin yazılı olduğu bir forma hediye etti.

Ünallar Kuyumculuk Sahibi Yaşar Ünal, yaptığı açıklamada Isparta 32 Spor'a maddi destek sağlama kararını almalarının kulüp ve sporun gelişimi açısından önemli olduğunu ifade etti. Kendilerini motive eden bu kararı alırken, yerel sporun desteklenmesinin toplumun bir parçası olmanın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer ve Basın Sözcüsü Serkan Başpınar ise Ünallar Kuyumculuk Sahibi Yaşar Ünal'a teşekkür ederek, kulübün geleceği ve başarısı için bu tür desteklerin ne kadar önemli olduğunu vurguladılar.

Ünallar Kuyumculuk'un maddi desteği, Isparta 32 Spor'un geleceğini parlaklaştırmaya ve daha büyük başarılara ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Bu tür işbirlikleri, yerel sporun gelişimine önemli bir ivme kazandırırken, toplumun dayanışma ruhunu da yansıtmaktadır.