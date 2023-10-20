Muhtarlar Günü, Yerel Demokrasinin Temsilcilerine Kutlama

Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlara, yerel demokrasinin en köklü temsilcilerine, devletimizin en yakın kurumsal temsilcilerine 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama ve teşekkürler iletiyoruz.

Muhtarlar, bulundukları mahalle veya köyde sadece devletin değil, aynı zamanda halkın da temsilcileridir. Devletin tüm kurumlarını halka en yakın şekilde temsil eden muhtarlar, yerel düzeydeki demokrasinin en önemli aktörlerindendir. Halk ile devlet arasında köprü görevi üstlenirler.

Muhtarlarımız, mahallelerinde veya köylerinde yaşanan sorunları çözme konusundaki çabaları ve katkılarıyla toplumun önemli bir parçasını oluştururlar. Toplumun sesi olmanın yanı sıra, yerel ihtiyaçların belirlenmesi ve yerine getirilmesinde kritik bir rol oynarlar.

Isparta Haber Ajansı olarak, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlar, görevlerinde başarılar dileriz. Kendi bölgelerinde ve ülkemizin geleceğinde önemli bir rol oynayan muhtarlarımıza minnettarız.