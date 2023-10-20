Günübirlik Konut ve Apart Kiralamalarına Düzenleme: Ak Parti Isparta Milletvekilleri Kanun Teklifi Sundu

Ak Parti Isparta milletvekilleri Osman Zabun ve Mehmet Uğur Gökgöz tarafından sunulan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye devam ediyor. Kanunun yasalaşması halinde, ülkede sorun teşkil eden günübirlik konut ve apart kiralamaları büyük ölçüde disiplin altına alınacak.

Ak Parti Isparta Milletvekili Avukat Osman Zabun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizde önemli bir sorun olarak bulunan ve ayrıca haksız rekabet oluşturan konutların ve apartların kısa süreli hatta günü birlik ve saatlik kiralamalarına mevcut fiili durumu yasal düzenleme yapmak suretiyle önemli ölçüde disiplin altına alıyor ve denetim ve düzenlemeler getiriyoruz" dedi.

Bu çerçevede, ayrıntılarıyla kanunda belirtilen düzenlemeler şunlar:

Yüz gün ve daha kısa süreli kiralamalar için bakanlıktan özel izin belgesi alma zorunluluğu getiriliyor.

Konut ve apartlarını 100 günden kısa süreli kiraya verenler, online olarak kiracıları güvenlik ve idari birimlere bildirmek zorunda.

Kısa süreli kiraya verenler izin belgesini giriş kapısına asma mecburiyeti taşıyacak.

Aynı binada birkaç bağımsız apart ve konutu bulunanlar, izin belgesi alabilmesi için diğer kat maliklerinin oy birliği ile izin vermesi gerekecek.

Denetimler, bakanlık, valilik ve ilgili unsurlar tarafından gerçekleştirilecek.