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Isparta'da Kadın Eliyle Güzelleşen Tarih

Isparta’nın Atabey ilçesinde bulunan ve 796 yıllık tarihi bir geçmişe sahip Ertokuş Medresesi’nin bahçesinde bulunan kuruyan ağaçlar Gülümse Kadın Kooperatifi üyelerinin dokunuşlarıyla ayrı bir güzellik kazandı.

Isparta'da Kadın Eliyle Güzelleşen Tarih
ISPARTA
G.Tarihi: 14.03.2021 14:19
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Isparta Düğün Salonları
Kadın Eliyle Güzelleşen Tarih
Isparta’nın Atabey ilçesinde bulunan tarihi Ertokuş Medresesi’nin bahçesindeki kuruyan ağaçlar, kadın kooperatifi üyelerinin geliştirdiği bir proje ile kesilmekten kurtuldular. Ağaçlar el emeği örgülerle süslenerek tarihi Ertokuş Medresesi ve Feyzullah Paşa Camii bahçesine ayrı bir güzellik kattılar.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ’nun yönlendirmesi ve desteğiyle gün geçtikçe sayıları artan kadın kooperatifleri sadece kadınların ekonomik özgürlüklerine katkı sağlamıyor. Kadınlar aynı zamanda ürettikleri projelerle yaşadıkları topluma da renk katıyor.

Gülümse Isparta Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi
Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri kooperatifçilik faaliyetlerine hız kesmeden devam ederken kurumuş ağaçları da farklı bir yöntemle doğaya yeniden kazandırıyorlar. Gülümse Kooperatifi üyeleri; Ertokuş Medresesi ve Feyzullah Paşa Camii bahçesinde bulunan ve kurudukları için kesileceklerini öğrendikleri ağaçları, ördükleri örgülerle süsleyerek kesilmesini önlediler. Kooperatif üyelerinin hayallerinden çıkarak örgüye dökülen gül, lavanta, nazar boncuğu, çiçek, mantar gibi onlarca desen kuru ağaçlara ayrı bir güzellik kattı. Üyelerin rengarenk motifleriyle süslenen ağaçlar ise kooperatifin ismi gibi yeniden gülümsemeye başladılar.
797 yıllık tarihi bir geçmişe sahip Ertokuş Medresesi I.Alaaddin Keykubat zamanında, Selçuklu uç kumandanı Mübarizeddin Ertokuş tarafından M.1224 yılında yaptırılmış. Medresenin taşları Agrai (Atabey) ve Seleukeia Sidera (Bayat) harabelerinden getirilmiş. Medrese “Kapalı Tip Medrese” türünde olup dış avlu, iç avlu ile türbe ve medrese odalarından oluşuyor. Medresenin hücreleri ise zemin katta olup, üzerleri kubbelidir.
Feyzullah Paşa Camii’nin ise yapılış tarihi 1645-1648 yılları arasındadır. Ancak caminin üstü eskiden toprak damla örtülü olduğundan, zamanla harap olmuş ve 1924 yılında yıkılarak yeniden bugünkü haliyle yapılmış. Yapımı sırasında eski gelenek izlerini taşıyan ahşap sütunlar ve tahta işlemeler aynen tekrar kullanılmış. Caminin tuğla minaresi ise sağlam olduğundan aynen bırakılmış. Minarenin kuzeye bakan kısmında M. 1861 tarihli bir kitabe bulunmakta.
Atabey ilçesinde bulunan yüzlerce yıllık bu tarihi yerleri gezerken hemen yanı başlarındaki bahçede bulunan örgülü ağaçları da görmeyi ihmal etmeyin.

T.C. Atabey Kaymakamlığı
 
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 
 
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