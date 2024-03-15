TÜVTÜRK'ten Yeni Kural: Araç Muayenesi Artık Randevulu!

TÜVTÜRK, araç sahipleri için önemli bir değişiklik duyurdu. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu değişiklikle birlikte, randevu almadan istasyonlara gidenler artık araç muayenesi yaptıramayacaklar.

Eski uygulamaya son veren TÜVTÜRK, trafiğe kayıtlı araç sahiplerinin düzenli muayene sürecini sağlamak amacıyla randevulu muayene sistemine geçtiğini açıkladı. Bu kapsamda, araç sahipleri TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi üzerinden muayene randevusu oluşturarak araçlarının zorunlu muayenesini yaptırabilecekler.

Araç Muayenesi Randevusu Nasıl Alınır?

TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesini ziyaret ederek, gezici istasyonların bulunduğu il ve ilçeleri öğrenmek.

Randevu almak istedikleri tarihleri kontrol etmek.

Araç sahipleri, kendileri için uygun buldukları tarihlerde randevularını oluşturarak araçlarını muayene için istasyonlara getirebilecekler. Bu sayede yoğunluğun azaltılması hedeflenirken, randevusuz gelen araç sahiplerinin geri çevrileceği belirtildi.

Aynı zamanda, otomobil sahipleri TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan 'egzoz pulu' adı verilen egzoz gazı emisyon ölçüm testini yaptırıp belgesini alabilecekler. Bu belgeyi ibraz eden araç sahipleri, araç muayenesine girdiklerinde yeni bir test yaptırmaktan muaf olacaklar.

Bu yeni düzenleme ile birlikte, araç sahiplerinin düzenli ve randevulu bir şekilde araç muayenelerini yaptırmaları sağlanarak, trafik güvenliğine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

