Isparta'da Emniyetten Operasyon!

Operasyon Tarihi ve Yeri: 13.03.2024 tarihinde, Baladız yol ayrımında gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 63 TE 958 ve 38 DZ 008 plakalı araçlarla kimliksiz göçmen taşıyan şüpheli şahıslar İ.Y, İ.Y ve F.B başarılı bir şekilde yakalanmıştır.

Yapılan İşlemler: Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında TCK 79 SKM (Göçmen Kaçakçılığı) suçundan işlem yapılmış ve adli makamlara sevk edilmiştir. Şüpheliler, 14.03.2024 tarihinde mevcutlu olarak adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir.

İdari İşlemler: Operasyon kapsamında yakalanan 6 yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli idari işlemler yapılmıştır.

Araçlara Uygulanan Cezalar: Araçlar, "Aracı Amacı Dışında Kullanarak Korsan Taksicilik Yapmaktan" dolayı 19.317 TL idari para cezasına çarptırılmış ve 15 gün süreyle trafikten men edilmiştir.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ





Konu: Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu SonuçlarıTarih: 13.03.2024Isparta Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında önemli bir başarı elde edilmiştir. Detaylar aşağıda belirtilmiştir:Bu başarılı operasyonla ilgili detaylar kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.