TÜVTÜRK'ten Yeni Karar: Araç Muayene Ücretlerini Kartla Ödeyenlere "Ödeme Hizmet Bedeli"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayene ödemeleri ile ilgili yeni bir karar aldı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, TÜVTÜRK'ün web sitesinde yer alan bir duyuru ile araç muayene ücretinin kredi kartı ile ödenmesi durumunda "Ödeme Hizmet Bedeli"nin alınacağını bildirdi.

Bu kararla birlikte araç sahipleri, araç muayene ücretini kartla öderken ek bir ödeme yapma durumuyla karşılaşacaklar. Ancak Bakan Uraloğlu, açıklamasında bu bedeli ne kadar olacağı konusunda detay vermedi.

Ayrıca, taşımacılık sektöründe faaliyet gösterenlerle ilgili olarak da bilgi verildi. Ocak ayı 2024 tarihinden itibaren mali ve mesleki yeterlilik koşullarını sağlayan 9 bin 600 firmanın Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi aldığı belirtildi. Yetki belgesi ücretlerinde indirime gidildiği ve bu belgeye sahip olmayanların taşımacılık faaliyetlerine devam edemeyeceği ifade edildi.