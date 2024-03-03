Milyonlarca Emekliye Bayram Sevinci: Dev Destek Paketi Açıklandı



Bursa'da gerçekleşen bir etkinlikte AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, emekli vatandaşları sevindirecek bir destek paketini duyurdu. Başkan Aktaş, 2024 yılının "emekli yılı" ilan edilmesinin ardından sosyal destek projelerine Bursa'daki 50 bin emekliyi de dahil etmeye karar verdiklerini açıkladı.

Bu kapsamda, 75 milyon TL'lik dev bir destek paketi hazırlandı. Buna göre, 50 bin emekliye bin 500 TL'lik bayram destek çekleri verilecek. Başkan Aktaş, "Cumhurbaşkanımız bu seneyi 'emekli yılı' ilan etti. Bizler de emekli vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla 50 Bin emeklimize Bin 500 TL'lik olmak kaydıyla bayram destek çeklerini kendilerine ulaştırmış olacağız" dedi.

Bu destek paketiyle emeklilere maddi anlamda katkı sağlanması hedefleniyor. Başkan Aktaş'ın açıklamaları, emekliler arasında sevinçle karşılanmış ve yerel seçim öncesinde bu tür desteklerin devam etmesi talep edilmiştir.