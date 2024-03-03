PTT'de Başvurular Başladı!

PTT'den Elektrik Tüketim Yardımı: Başvurular Başladı!



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYD) tarafından yürütülen genel yardım ve aylık programlar kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere elektrik tüketim yardımı sağlanacak. Başvurular PTT şubelerine gidilerek kimlik ve elektrik faturasıyla yapılabilir. İşte detaylar:

4 kişilik bir ev için 125 kWh’lik elektrik kullanımında: 216.82 TL’lik fatura katkısı

216.82 TL’lik fatura katkısı 5 veya daha fazla kişilik bir ev için 150 kWh’lik tüketimde: Aylık 260.19 TL’lik fatura yardımı

Sosyal yardım programından yararlanmak isteyenlerin resmi bir kuruma gitmelerine gerek yoktur. Kimlik ve elektrik faturası ile birlikte PTT şubesine gidip başvuru yapmak yeterlidir. Başvurular onaylandıktan sonra, düzenli olarak aylık kontroller yapılarak ödemeler gerçekleştirilecektir. Bu yardımdan faydalanmak isteyenler, belirlenen şartları karşılayarak başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilirler.