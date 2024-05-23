TÜVTÜRK'e Ek Ücret Şoku! Araç Sahipleri İsyanda

İSTANBUL (23 Mayıs 2024) - Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme, büyük tepki topladı. Araç muayenesi yapan TÜVTÜRK, kredi kartı ile ödeme yapan vatandaşlardan "tahsilat farkı" adı altında ekstra ücret alması nedeniyle eleştirilerin odağında. Sosyal medyada geniş yankı bulan bu uygulama, araç sahiplerini isyan ettirdi.

TÜVTÜRK’ün başlattığı bu uygulama kapsamında, kredi kartı ile ödeme yapan sürücülerden 77 TL ile 250 TL arasında ek ücret alınması, vatandaşların tepkisine neden oldu. 2007 yılında yapılan özelleştirme ile araç muayene yetkisini devralan ve sektörde tek söz sahibi olan TÜVTÜRK, her yıl 10 milyondan fazla araç muayenesini gerçekleştiriyor.

2024 yılının başında yapılan zamlarla birlikte, otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçların muayene ücretleri 1.149 TL’den 1.821 TL’ye yükseltilmişti. Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için muayene ücretleri ise 586.50 TL’den 927.60 TL’ye çıkartıldı. Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için belirlenen muayene ücreti 2.462,40 TL olurken, egzoz muayene ücreti de 256 TL olarak belirlendi.

Ancak bu ücret artışlarının ardından gelen kredi kartı tahsilat farkı, vatandaşların tepkisini daha da artırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kredi kartı ile ödeme yapan araç sahiplerinin, 77 TL’den 250 TL’ye kadar ek ücret ödemek zorunda kaldıkları görülüyor. Araç sahipleri, bu ek ücretin hukuksuz olduğunu belirterek, uygulamanın kaldırılması için yetkilileri göreve çağırıyor.

Sosyal medyada hızla yayılan tepkilere yanıt vermesi beklenen TÜVTÜRK yetkilileri, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Araç sahipleri, bu tür ek ücretlerin kendilerini maddi olarak zorladığını ve bu uygulamanın adil olmadığını savunuyor. Vatandaşlar, yetkililerin bu duruma müdahale ederek, kredi kartı tahsilat farkının kaldırılması gerektiğini ifade ediyor.