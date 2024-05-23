

Milyonlarca Araç Sahibi İçin Yeni Düzenleme! Artık O İşlem e-Devlet'ten Yapılacak

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir yenilik hayata geçirildi. Artık, iki aracın karıştığı trafik kazalarında tutanak işlemleri e-Devlet üzerinden kolayca yapılabilecek. E-Devlet mobil uygulamasına gelen yeni güncelleme sayesinde bu işlem hızla gerçekleştirilebilecek.

Hızlı ve Kolay Tutanak İşlemi

Kazaya karışan iki araç için tutanak tutulması gerektiğinde yaşanan zaman kaybı, yeni uygulama ile tarihe karışıyor. E-Devlet mobil uygulaması üzerinden tutanaklar hızlıca ve doğru şekilde doldurulabilecek. Böylece kaza tespit tutanağı belgesinin araç içinde bulunmaması gibi sorunlar da ortadan kalkacak.

Sürücüler, iOS ve Android işletim sistemine sahip cep telefonlarına indirdikleri e-Devlet uygulamasını açarak "Kaza Tutanağı" ve "Yeni Tutanak Oluştur" seçenekleri üzerinden kayıtlarını oluşturabilecek. Bu süreç, sigorta şirketlerine gerek kalmadan e-Devlet üzerinden yürütülebilecek.

Tek Şart: Zincirleme Kaza Olmaması

Sürücüler, sistem üzerinden kaza tespit tutanağını kolaylıkla doldurabilecek ancak bunun için kazanın zincirleme trafik kazası olmaması gerekiyor. Zincirleme trafik kazalarında tutanak için hâlâ kâğıt formun doldurulması gerekmekte.

E-Devlet Kaza Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Kaza tutanağını e-Devlet üzerinden doldurabilmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

e-Devlet Mobil Uygulamasını Güncelleyin: Öncelikle e-Devlet mobil uygulamanızı güncelleyin. Kaza Tutanağı Araması Yapın: Uygulamadaki arama bölümüne "Kaza Tutanağı" yazın ve “Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi” tarafından sunulan “Kaza Tutanağı” hizmetini seçin. Yeni Tutanak Oluşturun: “Yeni Tutanak Oluştur” veya “Yeni Tutanağa Dahil Ol” seçeneklerinden birini uygunluk durumuna göre seçin. Bilgileri Girin: Konum bilgisi ve kazaya karışan araç ruhsat bilgilerini girin. Kaza Senaryosunu Hazırlayın: Ekrandaki seçenekler ışığında kaza senaryosunu hazırlayın. Fotoğrafları Ekleyin: Kaza fotoğraflarını dosyaya ekleyin. Sigorta Bilgilerini Girin: Sigorta bilgilerini girin ve tutanak kaydını oluşturun. Bu bilgiler SBM sistemine iletilecektir.

Kolaylık Sağlayacak

Kaza tutanağının e-Devlet üzerinden tutulması, kağıt ve kalem arayışını sona erdiriyor ve sistem üzerinden işlemlerin kolayca yürütülmesini sağlıyor. Böylece araç içinde fazladan kaza tespit tutanağı bulundurma zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Ayrıca, kazanın TRAMER sonucunda haklı çıkılması durumunda değer kaybı tazminatı talep edilebilecek.

Bu yeni uygulama, sürücülerin işlemlerini hızlandırırken, kaza sonrası yaşanan stresi de azaltmayı hedefliyor.