Erken Emeklilik Fırsatı! Bu Hastalıklara Sahip Olanlar Dikkat

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışma hayatında beklenmedik sağlık sorunları yaşayanlara erken emeklilik yolunu açtı. SGK’nın açıkladığı verilere göre, 1.2 milyon kişi erken emeklilikten faydalanabilecek.

SGK, erken emeklilik yönetmeliğine göre malulen emeklilik sınıflandırmasında yer alan hastalıkları değerlendirerek, erken emekli olma hakkı doğuran rahatsızlıkları belirledi. Çalışma hayatında ortaya çıkan sağlık sorunları, çalışanın emekli olma hakkını doğurabiliyor. Bu yasal düzenlemeye göre, bazı hastalıklara sahip çalışanlar erken emekli olabilecek.

Erken Emeklilik Gerektiren Hastalıklar

SGK tarafından yayınlanan listede, erken emeklilik hakkı sağlayan hastalıklar arasında kanser çeşitleri, epilepsi, Parkinson hastalığı, beyin tümörleri, Behçet hastalığı, organ nakli, AIDS, tüberküloz, siroz, zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluk, multipl skleroz (MS), serebral palsi, felç, uzuv kayıpları ve demans gibi ciddi sağlık sorunları yer alıyor. Ayrıca, yüzde 80 oranında görme kaybı da erken emeklilik hakkı tanınan durumlar arasında bulunuyor.

Erken Emeklilik İçin Şartlar

SGK, erken emeklilik hakkından yararlanmak isteyenler için bazı şartlar da belirledi. İşte bu şartlar:

Çalışanın 1800 gün prim ödemesini tamamlamış olması gerekiyor.

Bulunduğu sektörde 10 yıl sigorta kaydının bulunması gerekiyor.

Hastalık durumu, işe başladıktan sonra meydana gelmiş olmalı.

Hastalığın, heyet onaylı raporla belgelenmesi şart.

Başvuru durumunda çalışanın, çalışma hayatında yüzde 60 iş gücü kaybına uğraması gerekiyor.

Erken emeklilik hakkından yararlanmak isteyen çalışanların, belirtilen şartları taşıması ve gerekli belgeleri hazırlayarak başvuruda bulunması gerekiyor. Bu yeni düzenleme ile sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatına devam edemeyen milyonlarca kişiye erken emeklilik imkanı sunuluyor.