Teknoloji Devi Amazon, Türkiye'de Yüzlerce İşçi Alacak: Başvurular Başladı

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Amazon, Türkiye'de büyük bir istihdam olanağı sunuyor. Şirket, İstanbul Tuzla'da gerçekleştirdiği 100 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye'deki ilk Amazon Lojistik Merkezi'ni kurdu. Bu merkez için 400 depo operatörü arayan şirket, başvuruları almaya başladı.

İşe alınacak depo operatörleri için detaylar da belirlendi. Başvuran çalışanlar, şirketin internet satış sitesinde geçerli olan çalışan indirimlerinden faydalanabilecek. Ayrıca, geniş bir yelpazede sunulan yan haklar arasında ek sağlık, hayat ve kaza sigortaları, genişletilmiş ebeveynlik izni, eğitim ve kariyer fırsatları bulunuyor.

Amazon, rekabetçi maaşlarla modern bir çalışma ortamı sunarken, çalışanlar ücretsiz yemek, sıcak içecek ve İstanbul'un Anadolu yakasından belirli kalkış noktalarından ücretsiz ulaşım imkanlarından da yararlanabilecekler. Başvurular şirketin resmi internet sitesi üzerinden alınıyor.

Başvuru sitesinde yer alan bilgilere göre, depo operatörleri için sağlanan maaş 26 bin TL'ye kadar çıkarken, aylık ortalama çalışma saati 225 olarak belirtilmiştir. Amazon'un Türkiye'deki bu istihdam fırsatı, iş arayanlar için çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.