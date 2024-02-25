Doğal Gaz Faturalarına Ek Ücret Geliyor: Milyonlarca Abonede Geçerli Olacak Karar

Artan enflasyon ve zamların etkisiyle vatandaşların ekonomik zorluklarla baş etmeye çalıştığı bir dönemde, doğal gaz faturalarına yeni bir ek ücret getirileceği duyuruldu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu kararın tüm aboneleri kapsayacak şekilde uygulanacağı belirtildi.

Kış aylarında doğal gaz kullanımının artmasıyla birlikte faturaların yüksek gelmesi, vatandaşların endişe kaynağı haline gelmiş durumda. Özellikle 81 ildeki tüm aboneleri etkileyecek olan bu karar, doğal gaz faturalarına ek bir maliyetin ekleneceği haberiyle geldi.

Daha önce duyurulan indirimli doğal gaz kullanımı uygulamasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre revize edildiği belirtildi. Bu kapsamda, aylık ortalama 25 metreküp doğalgazın bir yıl boyunca ücretsiz olarak sunulacağı ifade edildi. Ancak, bu uygulamanın Mayıs ayında sona ereceği ve sonrasında faturalara ek bir ücretin eklenebileceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara bir yıl boyunca indirim sağlayan bu uygulamayı duyurmasının ardından, Mayıs ayı itibariyle bedava doğalgazın sona ereceği belirtiliyor. Özellikle vergi ve enerji fiyatlarındaki olası artışlar göz önüne alındığında, doğalgaz faturalarına ek bir ücretin 3 ay sonra eklenebileceği öngörülüyor.

Bu gelişme, vatandaşların enerji maliyetleri konusunda yeni ekonomik zorluklarla karşılaşabileceği bir sürecin habercisi olarak değerlendiriliyor.