Konut Piyasasında Büyük Fırtına Kapıda: Ünlü Ekonomist Uyardı

Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden Devrim Akyıl, konut sahipleri ve ev almayı düşünenlere önemli uyarılarda bulundu. Konut fiyatlarındaki belirgin artış ve konut satışlarındaki durma nedeniyle endişe yaşayan vatandaşlar için Akyıl, umut verici bir açıklamada bulundu.

Son dönemde konut satışlarının durmasıyla birlikte fiyatlarda gerileme eğiliminin başladığını belirten Akyıl, ev almak isteyenlerin bu durumu fırsata çevirebileceğini söyledi. Ancak, ekonomideki temel sorunlara da dikkat çeken Akyıl, Merkez Bankası'nın yeni ekonomi politikasının, fiyatları dengelemeyi ve dövizdeki artışı engellemeyi amaçladığını belirtti.

Akyıl, eski ekonomi politikasının ekonomiyi temelden sarsıcı bir etki yarattığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: “Şimşek’ten önceki ekonomi politikası bütün dengeleri baştan sona bozdu. Şimdi bunu tekrar düzeltmek için de bir Ortodoks politikasını geçtik. Ancak sadece Ortodoks para politikası mantığıyla sadece ‘faizleri arttırdım ve seçimden sonra kredi kartlarını engelleyeceğim’ dersen de düzelmez. Çünkü ekonomi kökten bozuldu.”

Konut piyasasındaki durgunluğa dikkat çeken Akyıl, ev sahiplerine "satın" çağrısında bulundu. Akyıl, “Bu arada satın diyorum. Çünkü son bir yıldır dolar ve altın bazında fiyatlarda bir gerileme var. TL bazında ise bir durgunluk var. Altın ve dolar bazında ev fiyatlarında daha fazla gerileme bekliyorum” dedi.

Ekonomist Devrim Akyıl'ın bu uyarıları, konut piyasasındaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından dikkatle değerlendiriliyor. Ev alacaklar için önemli bir dönemeçte olunduğu göz önüne alındığında, ekonomik gelişmeler yakından izlenmeye devam edecek.