TÜRKİYE'DE BİR İLK: KAR RAĞBİ ŞAMPİYONASI DAVRAZ KAYAK MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİ

Isparta'nın Davraz Kayak Merkezi, Türkiye'nin ilk Kar Rağbi Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. 8 ilden toplamda 15 takım ve 230 sporcu, 2 gün süren şampiyonada mücadele etti.

Şampiyonanın final gününde düzenlenen ödül töreninde konuşan Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, organizasyonun büyük bir başarıyla tamamlandığını belirterek, gelecek yıllarda daha fazla etkinlik düzenleme planlarını açıkladı.

Isparta Valisi Aydın Baruş ise yaptığı konuşmada, Davraz Kayak Merkezi'nde bu tür bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu dile getirdi. Baruş, sporcuların performansından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konuşmaların ardından başlayan ödül töreninde, dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. Şampiyonada birinci olan takımlar ise Selçuk Kartallar Ragbi Spor Kulübü ve Eskişehir Aqua Ragbi Spor Kulübü oldu.