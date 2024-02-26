Kışın Direncinizi Artırın, Sağlığınıza Katkı Sağlayın: Kaya Balık'tan Taze Balıklar!

Harika bir haber! Isparta Kaya Balık, yeni çıkan mevsimlik taze balıklar ve deniz ürünleri çeşitleri ile tezgahlarını donattı. Palamut, Sazan, Çupra, Levrek, Somon, Hamsi, Lüfer, Mercan, Kalamar, Barbun, Karides ve daha birçok protein kaynağı balık çeşidi temizlenmiş olarak müşterilere sunulmaktadır.

Uzmanlar, kış aylarında vücut direncini korumak ve sağlıklı bir yaşam için bol bol balık tüketilmesini öneriyor. Kaya Balık, sağlıklı beslenmeye katkı sağlamak amacıyla en taze ve kaliteli balıkları müşterilerine sunmaktadır.

Unutmayın, karada balık almanın en doğru adresi Kaya Balık'tır!

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9, ISPARTA WhatsApp: 0 530 072 21 80 Telefon: 0246 220 20 70

























































































