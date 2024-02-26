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ÇALTI KÖYÜ SAKİNLERİNİN TÜRK BAYRAĞI HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

ÇALTI KÖYÜ SAKİNLERİNİN TÜRK BAYRAĞI HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
ISPARTA
G.Tarihi: 25.02.2024 22:15
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ÇALTI KÖYÜ SAKİNLERİNİN TÜRK BAYRAĞI HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
Çaltı Köyü sakinleri, uzun yıllardır gökyüzünde dalgalanan Türk bayrağının köylerinde de dalgalanması hayalini gerçekleştirdi. Büyük bir özveri ve çaba ile, köylerinin en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi. Bu anlamlı girişim, köy sakinlerine büyük mutluluk yaşattı.
Köyün en yüksek tepe noktasında dalgalanan Türk bayrağı, sadece Çaltı Köyü sakinlerini değil, aynı zamanda çevre kasabaları ve köyleri de etkisi altına aldı. 30 metre uzunluğundaki bu ışıklı dev Türk bayrağı, Şarkikaraağaç İlçe Merkezi’nden Çarıksaraylar, Çiçekpınar kasabaları, Muratbağı, Aşağı Dinek, Köprü, Yukarıdinek, Göksöğüt, Örenköy, Ördekçi, Yakaemir, Çavundur, Dedeçam Köyleri'nden dahi görülebiliyor.
Başta Köy Muhtarı Hasan Hüseyin Yılmaz olmak üzere, emeği geçen tüm Çaltı Köyü vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı işbirliği ve çaba, köylerinin birlik ve beraberliğini simgeliyor.

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