TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ'NDEN ANLAMLI YÜRÜYÜŞ

Pençe Kilit Harekat bölgesinde gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen kahraman şehitlerimizin anısına ve tüm şehitlerimiz için düzenlenen ‘Şehitlerimize Saygı Teröre Lanet Yürüyüşü’nde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği öncülük etti. Sivil toplum örgütleri, kamu kurumları temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar bu anlamlı yürüyüşte bir araya geldi.Yürüyüş sırasında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Savcı, duygu yüklü bir konuşma yaparak şehitlerimize ve gazilere olan saygıyı vurguladı. Program, vatan için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin anısına düzenlenen saygı duruşu ve okunan dualarla devam etti.Toplantıda, terörün lanetlendiği ve şehitlerin kahramanlıklarının anıldığı bir platform oluşturuldu. Dernek Başkanı Ali Savcı'nın yaptığı konuşmada, vatan savunmasında görev alan şehitlerin fedakarlıklarına vurgu yapılarak, teröre karşı birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı.Bu anlamlı etkinlik, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde teröre karşı duruşunu simgeliyor. Şehitlerimize olan minnet ve saygı, bu tür etkinliklerle toplumun her kesimine duyurulmaya devam ediyor.