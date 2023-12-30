Emniyette Dev FETÖ Operasyonu: 445 Aktif Personel Açığa Alındı!

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu önemli operasyon kapsamında, açığa alınan personeller hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'nın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar sonucunda bu kararın alındığını ifade etti. Açıklamada ayrıca, terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve güvenlik güçlerinin FETÖ ile mücadeledeki etkin çalışmalarını bir kez daha ortaya koymaktadır. Açığa alınan personellerle ilgili yürütülecek soruşturma süreci, ülkenin güvenliği ve kamu düzeninin korunması adına büyük önem taşımaktadır.