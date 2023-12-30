TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ ŞEHİTLERİMİZE SAYGI TERÖRE LANET YÜRÜYÜŞÜ DAVETİ

TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİŞEHİTLERİMİZE SAYGI TERÖRE LANET YÜRÜYÜŞÜ DAVETİ
Devletimizin bekası, ülkemizin egemenliği, bağımsızlığı ve vatanın bölünmez bütünlüğü için Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehadete yürüyen kahraman şehitlerimiz ile tüm şehitlerimiz için düzenlenecek olan 'Şehitlerimize Saygı Teröre Lanet Yürüyüşü'ne davetlisiniz.
Tarih: 28 Aralık 2023, Perşembe
Saat: 12.30
Yer: Mimar Sinan Camii
Program:
Devletimizin bekası, ülkemizin egemenliği, bağımsızlığı ve vatanın bölünmez bütünlüğü için Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehadete yürüyen kahraman şehitlerimiz ile tüm şehitlerimiz için düzenlenecek olan 'Şehitlerimize Saygı Teröre Lanet Yürüyüşü'ne davetlisiniz.
Tarih: 28 Aralık 2023, Perşembe
Saat: 12.30
Yer: Mimar Sinan Camii
Program:
- 12.30 - Mimar Sinan Camii'nde şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutulması
- Namaz sonrasında helva dağıtımı
- 14.00 - Isparta Belediyesi önünden başlayarak Mimar Sinan Camii önüne kadar devam edecek olan 'Şehitlerimize Saygı Teröre Lanet' yürüyüşü
Sivil toplum, kamu, kurum ve kuruluşları temsilcilerini ve tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı etkinliğimize bekliyor, şehitlerimize olan minnet ve saygımızı bir kez daha birlikte ifade etmek için buluşmayı umuyoruz.
Ali SAVCI
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı
Ali SAVCI
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı