2024 Yılı Şehitler Takvimi Yayınlandı

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ali Savcı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Şehit babası Süleyman Hilmi Yılmaz, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.Ziyaret sırasında Başkan Savcı, Isparta Valiliği ve İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla basılan, üzerinde Ispartalı aziz şehitlerimizin fotoğraflarının yer aldığı 2024 takvimini Vali Baruş'a sundu.Vali Baruş, vatan savunmasında şehit olan kardeşlerimizin hatırasını yâd etmeye çalıştıklarını belirterek, Allah bu güzel ülkemizde gözü olan, farklı emeller peşinde koşan hainlere fırsat vermesin. Ordumuza ve güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Aziz şehitlerimizin hatırasının yaşatılması adına yapılan çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, şehitlerimizi bir kez daha şükranla ve rahmetle andığını söyledi.Dernek Başkanı Ali Savcı ise memnuniyetini ifade ederek, desteklerini esirgemeyen Vali Aydın Baruş’a şehit aileleri ve gaziler adına teşekkür ederek, şehitler takvimini Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden temin edilebileceğini belirtti.