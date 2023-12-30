Isparta Belediye Meclisi, Yatırımlar İçin Hibeleri Görüştü

Isparta Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğimen’in başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı Başkanlığınca sağlanan nakdi hibeler ile ISBAŞ A.Ş tarafından verilen araç hibeleri ele alındı. Ayrıca, Pençe Kilit Operasyonları kapsamında şehit olan Mehmetçikler ile İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümü dolayısıyla Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve dua edildi.Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı tarafından sağlanan toplam 65 milyon 315 bin liralık nakdi hibenin kabulü görüşüldü. Aynı zamanda, ISBAŞ A.Ş tarafından OPET benzin istasyonunun sözleşmesinin yenilenmesi kapsamında verilen çeşitli modellerdeki araçların belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe olarak kabul edilmesi de görüşülen konular arasındaydı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bakanlıklardan gelen hibelerin kabulü için düzenlenen olağanüstü toplantının, Isparta'nın yatırımları için yapıldığını belirterek, "Bunları da Isparta’mızın yatırımları için en güzel şekilde kullanacağız" dedi.Gündemdeki diğer maddeler arasında çevre düzenlemesi ve çevre temizlik aracı alımına ilişkin şartlı nakdi yardımlar ile Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi inşaatı için gönderilen hibenin kabulü de bulunuyordu. Bu konular da Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi.Başkan Başdeğirmen, toplantının sonunda, Pençe Kilit Operasyonları kapsamında şehit olan Mehmetçikler ve İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümü dolayısıyla yapılan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualara katılan meclis üyelerine teşekkür etti. Ayrıca, 2023 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, 2024 yılının daha hayırlı ve sağlıklı günler getirmesi temennisinde bulundu.