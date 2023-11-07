Türkiye Genelinde "Mercek" Operasyonları: 66 İlde 715 Kişi Gözaltında



Ankara, Türkiye - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde düzenlenen "Mercek" Operasyonları çerçevesinde 66 ilde 715 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonların ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına karşı gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu operasyonların sonuçlarına dair detaylar da paylaşıldı. İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Elazığ, Kocaeli, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Erzurum, Isparta, Trabzon, Edirne, Kahramanmaraş, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Batman, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Bilecik, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muş, Şırnak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Çorum, Bartın, Bayburt, Burdur, Giresun, Hakkari, Kırklareli, Rize, Siirt, Tokat ve Van illerinde son üç gün içinde düzenlenen operasyonlar sonucunda 629 silahın ele geçirildiği bildirildi.

Ayrıca, Bakan Soylu, bazı şehirlerde ele geçirilen ruhsatsız silahların ve gözaltına alınan şüphelilerin sayılarını da paylaşarak, detayları şu şekilde sundu:

İstanbul'da 116 tabanca ve 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 149 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 33 tabanca ve bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 46 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 25 tabanca ele geçirildi, 38 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da 25 tabanca ele geçirildi, 29 silah kaçakçısı gözaltına alındı.

Bursa'da 24 tabanca ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de 24 tabanca ele geçirildi, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 23 tabanca ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da 21 tabanca ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Soylu, operasyonları yürüten güvenlik güçlerini tebrik ederek, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütleri ve silah temin edenlerin adalete teslim edilmeleri konusunda kararlı olduklarını belirtti.