Isparta Valiliği, 2023 Yılı 3. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

- Isparta Valiliği, 2023 yılının 3. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na ev sahipliği yaparak, Isparta Valisi Aydın Baruş başkanlığında önemli bir etkinliğe imza attı. Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve iş ve meslek odası temsilcileri de katılım sağladı.Toplantıda, Isparta Valiliği'nde gerçekleşen önceki toplantılarda alınan kararlar ve yürütülen bağımlılıkla mücadele faaliyetleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, görüş ve önerilerini paylaşarak bağımlılıklarla mücadele alanında ortak bir vizyon oluşturmayı amaçladı.Vali Aydın Baruş'un toplantının açılış konuşmasında vurguladığı gibi, bağımlılıkla mücadele, özellikle gençler ve çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olan alışkanlıklara karşı yürütülen bir çalışma olarak ele alındı. Bu çerçevede madde bağımlılığı başta olmak üzere sigara, alkol ve teknoloji bağımlılığı gibi alanlarda gençlerin ve çocukların bu tehlikelere maruz kalmaması için gereken adımların atılması gerektiği vurgulandı.Kolluk güçlerinin bu alandaki çalışmalarının önemine dikkat çeken Vali Baruş, özellikle Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı operasyonları sonucunda yakalanan kişi sayısı ve ele geçirilen madde miktarında artış olduğunu belirtti. Bu konuda kolluk güçlerinin gayretlerine vurgu yaparak, toplumun aydınlatılması ve farkındalığın artırılması gerektiğini ifade etti.Sportif faaliyetlerin bağımlılıkla mücadelede etkili bir yol olduğunu belirten Vali Baruş, ilgili birimlerin okullarda ve kültürel etkinliklerde sportif faaliyetlere ağırlık vermesi talimatını verdi. Ayrıca, bağımlılıklarla mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla öğleden sonra bir farkındalık yürüyüşünün düzenleneceğini ve üniversitedeki hocaların ve katılımcıların bu etkinliğe destek verdiğini bildirdi.Isparta Valiliği, bağımlılıkla mücadelede kararlılıkla ilerlerken, toplumun tüm kesimlerini bu önemli konuda bilinçlendirme ve destek sağlama çabalarına devam ediyor.