Isparta'da Elektrik Kesintileri: 7-8-9 Kasım Tarihlerinde Planlanan Kesinti Alanları



Isparta, Türkiye - Isparta'da, 7-8-9 Kasım tarihlerinde bazı mahallelerde elektrik kesintileri planlanmaktadır. Elektrik kesintileri, bakım çalışmaları ve iş sağlığı güvenliği nedeniyle gerçekleştirilecektir. İşte kesinti planları:

7 KASIM SALI:

Etkilenen Cadde / Sokaklar: ISPARTA, MERKEZ, MERKEZ HALIKENT 232, MERKEZ HALIKENT 5217, MERKEZ HALIKENT Mah. 232 Cd, MERKEZ HALIKENT Mah. 244 Cd.

Tarih: 07/11/2023

Saat: 09:00 - 15:00 arasında.

Etkilenen Cadde / Sokaklar: ISPARTA, MERKEZ, MERKEZ GÜLCÜ Mah., MERKEZ GÜLCÜ Mah. 4315, MERKEZ HALIKENT, MERKEZ HALIKENT Mah., MERKEZ HALİFE SULTAN 3444, MERKEZ HALİFE SULTAN 3447, MERKEZ HALİFE SULTAN Mah. 3444 Sk., MERKEZ SIDRE, MERKEZ SİDRE, MERKEZ SİDRE Mah. 3516 Sk., MERKEZ SİDRE Mah. 4330 Sk.

Tarih: 07/11/2023

Saat: 15:00 - 18:00 arasında.

8 KASIM ÇARŞAMBA:

Etkilenen Cadde / Sokaklar: ISPARTA, MERKEZ, MERKEZ AYAZMANA 4418, MERKEZ AYAZMANA 4447, MERKEZ AYAZMANA Mah. 4425 Sk., MERKEZ AYAZMANA Mah. 4445 Sk., MERKEZ HALIKENT 124, MERKEZ HALIKENT 5202.

Tarih: 08/11/2023

Saat: 09:00 - 16:00 arasında.

9 KASIM PERŞEMBE:

Etkilenen Cadde / Sokaklar: ISPARTA, MERKEZ, MERKEZ AYAZMANA 234, MERKEZ AYAZMANA 4459, MERKEZ AYAZMANA Mah. 4455 Sk., MERKEZ AYAZMANA Mah. 4461 Sk.

Tarih: 09/11/2023

Saat: 09:00 - 16:00 arasında.

Etkilenen Cadde / Sokaklar: ISPARTA, MERKEZ, SAV Köyü FATİH Mah. 518 Sk., SAVKÖY KÖYÜ FATİH Mah. 494.

Tarih: 09/11/2023

Saat: 10:00 - 14:00 arasında.

Etkilenen Cadde / Sokaklar: ISPARTA, MERKEZ, ÇOBANİSA KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah., ÇOBANİSA KÖYÜ ÇOBANİSA KÖYÜ, ÇOBANİSA Köyü KÖYÜN KENDİSİ.

Tarih: 09/11/2023

Saat: 09:00 - 16:00 arasında.

Etkilenen Cadde / Sokaklar: ISPARTA, MERKEZ, ALİKÖY KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah., BÜYÜKHACILAR KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah., BÜYÜKHACILAR Köyü KÖYÜN KENDİSİ, KÜÇÜKHACILAR KÖYÜ KÖYÜN KENDİSİ Mah., KÜÇÜKHACILAR Köyü KÖYÜN KENDİSİ.

Tarih: 09/11/2023

Saat: 09:00 - 16:00 arasında.

Bu planlı kesintilerin nedeni bakım çalışmaları ve iş sağlığı güvenliği gereksinimleridir. Kesintiler sırasında mağduriyet yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasına dikkat edilecektir.