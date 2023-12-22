İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Türk-İş İl Temsilciliği'ni ziyaret ederek işbirliği ve destek mesajları aldı.İyi Parti'nin Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, beraberindeki parti teşkilatıyla birlikte Türk-İş İl Temsilciliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Türk-İş İl Temsilcisi Osman Korkmaz, işçi arkadaşlarının başarılı bir lideri görmek istediklerini ve Tural'ın bu göreve gelmesini canı gönülden istediklerini belirtti. Tural, Türk-İş ile uzun yıllardır süregelen işbirliği ve desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.Ziyaretin devamında konuşan Ahmet Tural, İyi Belediyecilik anlayışı çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya devam edeceklerini ve işçi kesimine yönelik projeler gerçekleştireceklerini ifade etti. Tural, işçilerin alın terinin karşılığını alacaklarına olan inancını dile getirerek, seçim sonrasında da işbirliği ve dayanışmanın devam edeceğini söyledi.İyi Parti Belediye Başkan Adayı, seçim sürecinde ortak aklın ve birlikte yönetmenin önemine vurgu yaparak, seçimlerin ardından da işçi temsilcilerine güvenlerini belirtti. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennileri ve görüş alışverişiyle sona erdi.