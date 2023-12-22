 Rahmoğlu Halı’nın Sahibi Sedat Turalı Asrı Mezarlıkta Son Yolculuğuna Uğurlandı

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Rahmoğlu Halı'nın sahibi Sedat Turalı, vefatının ardından Asrı Mezarlık'ta düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına, Isparta Belediye Başkan yardımcıları, ITSO Başkanı Metin Çelik, iş dünyası temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve Tural ailesinin akraba, dost ve yakınları katıldı.Törende öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte dualar edildi. Cenaze namazına katılan kalabalık, Sedat Turalı için dualarını eksik etmeden son vazifesini yerine getirdi. Namazın ardından Sedat Turalı'nın cenazesi, aile kabristanlığındaki yerine defnedildi.Isparta iş dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Sedat Turalı, ailesi, dostları ve iş dünyasındaki meslektaşları tarafından büyük bir saygı ve sevgiyle anıldı. Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.