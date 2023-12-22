 Eğirdir Çarşı İhaleyle Satışa Çıktı: 32 İşyerinden Yalnızca Bir Tanesi Satıldı

Eğirdir Belediyesi tarafından düzenlenen ihalede, Eğirdir Çarşı projesi kapsamındaki 32 iş yerinden sadece biri alıcı buldu.Eğirdir Belediyesi, Cami Mahallesi Kale önü mevkiinde bulunan 32 adet işyerini satışa çıkardı. Eğirdir Çarşı projesi kapsamında gerçekleştirilen satış ihalesi, bugün saat 14.30’da Eğirdir Belediyesi encümeni huzurunda yapıldı. Ancak 32 iş yerinden yalnızca bir tanesi alıcı buldu.Satışa çıkan işyerlerinden 18 m2'lik olan ve muhammen bedeli 1.743.750,00 TL olan bir işyeri, Eğirdirli Ali Yetkin tarafından 250 TL artırılarak, 1 milyon 744 bin TL bedelle satın alındı.Bu gelişmeyle birlikte Eğirdir Çarşı projesindeki iş yerlerinin büyük çoğunluğu henüz alıcı bulamamış durumda. İlerleyen süreçte diğer iş yerlerinin satışı için yeni ihalelerin düzenlenip düzenlenmeyeceği merak konusu oldu.