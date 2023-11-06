Isparta'nın ihracatı, 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında 32 milyon 857 bin 93 dolar değerinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise 35,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. Eylül 2023 döneminde ise Isparta'nın ihracatı 41 milyon dolar seviyesindeydi, ancak aylık bazda ihracat gelirinde bir düşüş yaşandı.

Yıllık bazda da Isparta'nın ihracat gelirinde düşüş yaşandı. 1 Ocak- 31 Ekim 2023 tarihleri arasında Isparta'nın ihracatı 373 milyon 333 bin 67 dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılının aynı döneminde ise bu rakam 375 milyon 217 bin 66 dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Isparta, Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'nde yer alıyor ve bu bölgede 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında 221 milyon 731 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu rakam 191 bin 924 dolar düzeyindeydi. Değişim oranı yüzde 15,5 olarak hesaplandı.

Ayrıca, Isparta, Antalya ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde 1 Ocak-31 Ekim 2023 tarihleri arasında 2 milyar 124 bin 680 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bir önceki yılın aynı döneminde ise bu değer 1 milyar 932 bin 756 dolar olarak kayıtlara geçmişti. Değişim oranı yüzde 2,6 olarak hesaplandı.

Aşağıda Isparta'nın 2023 yılında aylık bazda ihracat verileri verilmiştir:

Ocak: 31.332,63 dolar

Şubat: 28.107,93 dolar

Mart: 39.067,58 dolar

Nisan: 30.120,53 dolar

Mayıs: 34.971,21 dolar

Haziran: 56.562,06 dolar

Temmuz: 41.620,76 dolar

Ağustos: 37.841,23 dolar

Eylül: 40.924,82 dolar

Ekim: 32.857,93 dolar

Toplam: 373.333,67 dolar

2022 yılında Isparta'nın aylık bazda ihracat verileri şu şekildedir:

Ocak: 36.979,74 dolar

Şubat: 36.089,84 dolar

Mart: 38.756,89 dolar

Nisan: 36.348,67 dolar

Mayıs: 31.867,63 dolar

Haziran: 48.261,52 dolar

Temmuz: 38.297,76 dolar

Ağustos: 33.885,88 dolar

Eylül: 39.084,19 dolar

Ekim: 35.672,36 dolar

Toplam: 445.690,31 dolar

Özetle, Isparta'nın Ekim 2023 ihracatı 32.857,93 dolar olarak gerçekleşmiş ve yıllık bazda düşüş yaşanmıştır. Aynı dönemde Batı Akdeniz Bölgesi'nde ihracat artışı kaydedilmiştir.