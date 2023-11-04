Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kutlamaları için Özel Bir AdımTürk Eğitim-Sen Isparta Şube Başkanı Yahya Hakan Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne özel bir jest yapmak amacıyla Isparta il merkezi ve ilçelerinde yeni açılacak okullara "100. YIL CUMHURİYET" ismini verilmesi için Isparta Valiliği'ne resmi bir dilekçe ile başvuruda bulundu.Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını coşkuyla kutlamayı planlayan Türk Eğitim-Sen Isparta Şube Başkanı Yahya Hakan Çelik, bu anlamlı yıl dönümünün toplumsal hafıza açısından büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Başkan Çelik, "Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümünü büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Bu özel dönemde, Isparta ilimizde açılacak en az bir okulumuza '100. YIL CUMHURİYET ANAOKULU/İLKOKULU/ORTAOKULU/LİSESİ' isminin verilmesi, Cumhuriyetimizin ikinci asrına çok yakışacaktır." şeklinde konuştu.Çelik, bu önerinin Cumhuriyetin yüzyılını kutlama ruhunu canlı tutmanın yanı sıra genç nesilleri de Cumhuriyetimizin temel değerleri ve idealleri konusunda eğitmek için önemli bir adım olacağını vurguladı.Isparta Valiliği'ne yapılan bu resmi başvurunun sonuçlanması halinde, Isparta ilinde açılacak yeni okullar, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak "100. YIL CUMHURİYET" ismiyle anılacaklar. Bu girişim, Cumhuriyetin köklü tarihini gelecek nesillere aktarma amacı güdüyor ve toplumsal bir birliktelik ruhu yaratmayı hedefliyor.