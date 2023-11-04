Akdeniz Bölgesi En Başarılı İlçe Belediye Başkanı Seçildi

Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Kayseri'de düzenlenen "Türkiye Kent ve Başkan Ödülleri 2023" programında Akdeniz bölgesinde en başarılı ilçe belediye başkanı seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri, hemşehrilerinin teveccühü ve destekleriyle yola çıktıkları hizmet yolculuğunda el birliği ve gönül birliğiyle çalışarak şeffaf belediyecilik anlayışını benimseyen bir Gelendost için çıktıklarını ifade etti.Başkan Sezgin, bu ödülün halkımıza armağan olması gerektiğini vurgulayarak, "Üzerimizdeki bu sorumluluğun bilinciyle, çalışma arkadaşlarımızla birlikte, şehrimizdeki her kesimin beklentilerine cevap vermeye, iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya çalışacağız. İnsana, çevreye ve doğaya değer veren, barış ve hoşgörünün egemen olduğu bir anlayışla hareket edeceğiz. Belediyecilik ekip işidir. Belediye meclis üyelerimiz ve gönül eri personelimizle durmadan çalışmalarımız devam edecektir" dedi.Başkan Sezgin, bu ödüle layık görülmelerini sağlayan değerli hemşehrilerine teşekkür ederken, Gelendost'un daha güzel ve mutlu yarınlarda buluşmalarını dileyerek, "Halkımızın bize emanet ettiği bu güzel şehirde, daha güzel ve mutlu yarınlarda buluşmak dileğiyle en kalbi muhabbetlerimi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.